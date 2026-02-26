 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Украине в Днепре произошел взрыв

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Сильный взрыв произошел в Днепре (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщил украинский «24 канал».

По предварительным данным, могли взорваться газовые баллоны в магазине. В результате возник пожар.

В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы
Политика
Фото:Oded Balilty / AP / TASS

Ранее взрыв в Днепре произошел 23 февраля в отделении полиции. Его квалифицировали как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Минаева
взрыв Украина
