На Украине в Днепре произошел взрыв
Сильный взрыв произошел в Днепре (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщил украинский «24 канал».
По предварительным данным, могли взорваться газовые баллоны в магазине. В результате возник пожар.
Ранее взрыв в Днепре произошел 23 февраля в отделении полиции. Его квалифицировали как теракт. Возбуждено уголовное дело.
