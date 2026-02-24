Взрыв в отделении полиции в Днепре признали терактом
Взрыв в отделении полиции в городе Днепре на Украине (бывший Днепропетровск), квалифицировали как теракт, возбуждено уголовное дело.
Взрыв произошел накануне, 23 февраля 20:30 по местному времени в Амур-Нижнеднепровском районе в административном здании полиции.
Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также получил повреждения автомобиль, припаркованный рядом со зданием. Пострадавших не было.
Материал дополняется
