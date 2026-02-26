Сикорский заявил, что Польша не может быть «лохом» в отношениях с США

Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

США остаются для Польши ключевым стратегическим партнером по безопасности, но Польша не может быть «лохом» в этих отношениях, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступив с правительственной речью в Сейме. Его цитирует Polskie Radio.

«Мы были и остаемся верными союзниками Америки, но мы не можем быть лохами», — заявил министр.

Сикорский предупредил, что США изменяют свои стратегические приоритеты, в результате чего Европа, по его мнению, теряет значимость для Вашингтона, и Варшава должна это учитывать.

Министр подчеркнул, что Европа должна укреплять собственную оборону и безопасность и брать на себя больше ответственности.

Сикорский добавил, что интересы США не всегда будут совпадать с интересами Польши. В частности, он напомнил, что на недавнем голосовании в ООН по резолюции, осуждающей действия России на Украине, США, как и Китай, воздержались. Польша, в свою очередь, поддержала резолюцию.