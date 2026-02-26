Сикорский заявил, что Польша не может быть «лохом» в отношениях с США
США остаются для Польши ключевым стратегическим партнером по безопасности, но Польша не может быть «лохом» в этих отношениях, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступив с правительственной речью в Сейме. Его цитирует Polskie Radio.
«Мы были и остаемся верными союзниками Америки, но мы не можем быть лохами», — заявил министр.
Сикорский предупредил, что США изменяют свои стратегические приоритеты, в результате чего Европа, по его мнению, теряет значимость для Вашингтона, и Варшава должна это учитывать.
Министр подчеркнул, что Европа должна укреплять собственную оборону и безопасность и брать на себя больше ответственности.
Сикорский добавил, что интересы США не всегда будут совпадать с интересами Польши. В частности, он напомнил, что на недавнем голосовании в ООН по резолюции, осуждающей действия России на Украине, США, как и Китай, воздержались. Польша, в свою очередь, поддержала резолюцию.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу