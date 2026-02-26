 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сикорский заявил, что Польша не может быть «лохом» в отношениях с США

Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

США остаются для Польши ключевым стратегическим партнером по безопасности, но Польша не может быть «лохом» в этих отношениях, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступив с правительственной речью в Сейме. Его цитирует Polskie Radio.

«Мы были и остаемся верными союзниками Америки, но мы не можем быть лохами», — заявил министр.

Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы
Политика
Кароль Навроцкий

Сикорский предупредил, что США изменяют свои стратегические приоритеты, в результате чего Европа, по его мнению, теряет значимость для Вашингтона, и Варшава должна это учитывать.

Министр подчеркнул, что Европа должна укреплять собственную оборону и безопасность и брать на себя больше ответственности.

Сикорский добавил, что интересы США не всегда будут совпадать с интересами Польши. В частности, он напомнил, что на недавнем голосовании в ООН по резолюции, осуждающей действия России на Украине, США, как и Китай, воздержались. Польша, в свою очередь, поддержала резолюцию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Полина Минаева
Радослав Сикорский Польша
Материалы по теме
Президент Польши призвал создавать воинские части на востоке страны
Политика
Власти Польши рассказали о работе над получением репараций от России
Политика
Навроцкий назвал лучшего переговорщика с Путиным из «свободного мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Над Россией сбили 167 беспилотников Политика, 20:24
Норвегия перестанет предоставлять украинским мужчинам право на защиту Политика, 20:23
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 13 Политика, 20:20
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 20:15
Скончался доброволец ДНР Алексей Седиков Общество, 20:09
Ужесточение бюджетного правила: что будет с рублем, инфляцией и ФНБ
РАДИО
 Финансы, 20:07
МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей Спорт, 20:04
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Магнитка» побила антирекорд за 10 лет по выплавке стали Бизнес, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Афганистан начал операцию против Пакистана Политика, 19:57
Глава МИД Польши напомнил слова Рютте о войне «масштаба дедов и прадедов» Политика, 19:53
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку Общество, 19:45
Рублев вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае Спорт, 19:38
В «СберИнвестициях» назвали самые перспективные акции и облигации весной Инвестиции, 19:37