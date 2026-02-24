США воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН

Фото: Adam Gray / Getty Images

США воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, осуждающей действия России на Украине. Резолюция была принята во время 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, трансляция велась на сайте всемирной организации.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X опубликовал таблицу с результатами голосования и поблагодарил государства, выразившие резолюции поддержку.

Документ, инициированный Киевом при поддержке ряда европейских стран, поддержали 107 государств, против выступили 12, еще 51 страна, включая США, Сербию, Бразилию и Узбекистан, воздержалась.

Россия проголосовала против. Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что резолюция, по мнению Москвы, носит односторонний характер, игнорирует сложность конфликта и может осложнить переговорный процесс.

В тексте документа выражается обеспокоенность атаками на критически важную инфраструктуру Украины, а также подтверждается поддержка ее суверенитета и территориальной целостности.

Резолюции ООН не обладают юридически обязывающей силой.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры страны, которые привели к ухудшению ситуации в энергосистеме и масштабным отключениям электроэнергии.

По его словам, были также повреждены объекты, обеспечивающие работу украинских атомных электростанций. На фоне повреждений Зеленский призвал западные страны усилить давление на Россию.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва больше не намерена мириться с регулярными атаками ВСУ на энергетическую инфраструктуру и продолжит давать на них жесткий ответ.

По его словам, на протяжении длительного времени российские военные «не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры». Он отметил, что особенно долго такие ограничения сохранялись в зимний период, несмотря на постоянные атаки украинской стороны по российским энергетическим объектам.

Глава государства отметил, что после серии подобных ударов Россия начала наносить ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.