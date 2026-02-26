Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных
Государственная дума во втором и третьем, окончательном чтении приняла законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию военных, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно принятой инициативе, геномная регистрация станет обязательной для военных, сотрудников Росгвардии, добровольцев и контрактников, участвующих в боевых действиях, а также для гражданских и госслужащих, обеспечивающих проведение военной операции.
Информация о геноме человека будет храниться 100 лет, а в случае гибели владельца биоматерила — до установления его личности. Кроме того, данные могут быть уничтожены по заявлению, но только после увольнения сотрудника со службы.
Инициативу внесло в Думу правительство 24 января. 10 февраля законопроект прошел в Госдуме первое чтение.
По словам главы комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, принятие закона повысит эффективность установления личности погибших в ходе боевых действий, предоставление родственникам льгот и выплат, а также, «как бы это ни было тяжело, встречу со своими родными».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу