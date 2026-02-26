Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных

Фото: Александр Река / ТАСС

Государственная дума во втором и третьем, окончательном чтении приняла законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию военных, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно принятой инициативе, геномная регистрация станет обязательной для военных, сотрудников Росгвардии, добровольцев и контрактников, участвующих в боевых действиях, а также для гражданских и госслужащих, обеспечивающих проведение военной операции.

Информация о геноме человека будет храниться 100 лет, а в случае гибели владельца биоматерила — до установления его личности. Кроме того, данные могут быть уничтожены по заявлению, но только после увольнения сотрудника со службы.

Инициативу внесло в Думу правительство 24 января. 10 февраля законопроект прошел в Госдуме первое чтение.

По словам главы комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, принятие закона повысит эффективность установления личности погибших в ходе боевых действий, предоставление родственникам льгот и выплат, а также, «как бы это ни было тяжело, встречу со своими родными».