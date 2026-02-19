 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Новые законы в России
Ко второму чтению законопроекта о геномной регистрации военных депутаты Картаполов и Красов предложили расширить ее на срочников, полицейских, гражданских служащих, следует из подготовленных поправок
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты от «Единой России» предложили расширить список тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации, распространив норму на срочников, полицейских и сотрудников Росгвардии, а также на гражданских служащих. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о геномной регистрации военнослужащих, участвующих в боевых действиях, подготовленных главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно предлагаемым изменениям, делать обязательную геномную регистрацию должны будут все проходящие военную службу по призыву и по контракту, в том числе иностранцы. Сейчас такие военнослужащие проходят только обязательную дактилоскопию.

Предлагается внести поправки и в закон «О государственной гражданской службе» и включить в число обязанностей государственного гражданского служащего прохождение обязательной геномной регистрации (помимо уже установленной дактилоскопии).

Третий блок поправок касается закона «О полиции». В случае одобрения он введет обязательную геномную регистрацию в дополнение к уже существующей дактилоскопической полицейских.

Отдельными поправками вводится обязанность сдавать геном для сотрудников органов внутренних дел и для военнослужащих Росгвардии (для них также уже предусмотрена обязательная дактилоскопия).

Законопроект, принятый в первом чтении 10 февраля, касался только участников боевых действий. Согласно одобренной версии документа, обязательной геномной регистрации подлежат военные, участвующие в боевых действиях, а также операциях, проводимых Вооруженными силами России или Росгвардией; участники добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на вооруженные силы; служащие Росгвардии, имеющие звания полиции, участвующие в боевых действиях, контртеррористических операциях и т.д.; сотрудники органов внутренних дел, которых направляют для участия в контртеррористических операциях, специальных операциях и для выполнения задач в области теробороны; гражданские служащие вооруженных сил и Росгвардии, участвующие в выполнении боевых задач в условиях мобилизации, вооруженных конфликтов.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в январе. Принятие закона повысит эффективность установления личности погибших в ходе боевых действий, предоставление родственникам льгот и выплат, говорил Андрей Картаполов.

Комитет по обороне рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении 26 февраля.

Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума законопроект геномная регистрация Андрей Картаполов Андрей Красов Единая Россия полиция Росгвардия Минобороны срочная служба
Андрей Картаполов фото
Андрей Картаполов
глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
