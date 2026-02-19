Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Ко второму чтению законопроекта о геномной регистрации военных депутаты Картаполов и Красов предложили расширить ее на срочников, полицейских, гражданских служащих, следует из подготовленных поправок

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты от «Единой России» предложили расширить список тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации, распространив норму на срочников, полицейских и сотрудников Росгвардии, а также на гражданских служащих. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о геномной регистрации военнослужащих, участвующих в боевых действиях, подготовленных главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым.

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно предлагаемым изменениям, делать обязательную геномную регистрацию должны будут все проходящие военную службу по призыву и по контракту, в том числе иностранцы. Сейчас такие военнослужащие проходят только обязательную дактилоскопию.

Предлагается внести поправки и в закон «О государственной гражданской службе» и включить в число обязанностей государственного гражданского служащего прохождение обязательной геномной регистрации (помимо уже установленной дактилоскопии).

Третий блок поправок касается закона «О полиции». В случае одобрения он введет обязательную геномную регистрацию в дополнение к уже существующей дактилоскопической полицейских.

Отдельными поправками вводится обязанность сдавать геном для сотрудников органов внутренних дел и для военнослужащих Росгвардии (для них также уже предусмотрена обязательная дактилоскопия).

Законопроект, принятый в первом чтении 10 февраля, касался только участников боевых действий. Согласно одобренной версии документа, обязательной геномной регистрации подлежат военные, участвующие в боевых действиях, а также операциях, проводимых Вооруженными силами России или Росгвардией; участники добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на вооруженные силы; служащие Росгвардии, имеющие звания полиции, участвующие в боевых действиях, контртеррористических операциях и т.д.; сотрудники органов внутренних дел, которых направляют для участия в контртеррористических операциях, специальных операциях и для выполнения задач в области теробороны; гражданские служащие вооруженных сил и Росгвардии, участвующие в выполнении боевых задач в условиях мобилизации, вооруженных конфликтов.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в январе. Принятие закона повысит эффективность установления личности погибших в ходе боевых действий, предоставление родственникам льгот и выплат, говорил Андрей Картаполов.

Комитет по обороне рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении 26 февраля.