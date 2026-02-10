 Перейти к основному контенту
0

Депутаты одобрили обязательную геномную регистрацию военных

Инициатива делает обязательной геномную регистрацию для военных, а также добровольцев, сотрудников Росгвардии и МВД, участвующих в боевых действиях. Информация будет храниться до достижения человеком 100 лет
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию военных, участвующих в боевых действиях и контртеррористических операциях, передает корреспондент РБК. За проголосовали 409 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.

Принятие закона повысит эффективность установления личности погибших в ходе боевых действий, предоставление родственникам льгот и выплат, а также, «как бы это ни было тяжело, встречу со своими родными», пояснил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, представлявший законопроект.

Документ был внесен в Думу правительством 24 января. Он расширяет список категорий граждан, которым в обязательном порядке необходимо сдавать биоматериал для геномной регистрации. Сейчас он включает осужденных и отбывающих наказание в колонии, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аресту, близких родственников пропавших без вести. Помимо этого геномной регистрации подлежат неизвестные, чей материал был изъят в ходе следственных действий, и неопознанные трупы.

К ним планируется добавить следующие категории:

  • военнослужащие (контрактники и мобилизованные), участвующие в боевых действиях, а также операциях, проводимых Вооруженными силами России или Росгвардией, в том числе за границей;
  • участники добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, в том числе за границей;
  • служащие Росгвардии, имеющие звания полиции, участвующие в боевых действиях, контртеррористических операциях и т.д.;
  • сотрудники органов внутренних дел, которых направляют для участия в контртеррористических операциях, специальных операциях и для выполнения задач в области теробороны;
  • гражданские служащие вооруженных сил и Росгвардии, участвующие в выполнении боевых задач в условиях мобилизации, вооруженных конфликтов.

Информация о геноме человека, сдавшего биоматериал, будет храниться до достижения им возраста 100 лет. В случае его гибели — до установления его личности. Кроме того, по заявлению сдававшего его данные могут быть уничтожены, но только после увольнения со службы.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что реализация его положений потребует выделения дополнительных средств МВД суммарно в размере 2,8 млрд руб. В частности, в 2026 году понадобится 1,2 млрд, в 2027 году — 780 млн, в 2028 году — 799,3 млн руб.

Путин поручил изучить введение обязательной геномной регистрации военных
Общество
Фото:Peter Dejong / AP / ТАСС

Источником этих средств предлагается определить уже заложенные в бюджет средства на 2026–2028 годы. Потребность МВД в дополнительных деньгах можно будет рассмотреть в ходе исполнения бюджета, «с учетом данных о фактических расходах на данное направление деятельности и о поэтапном создании новых лабораторий».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее рассмотрела и поддержала инициативу. Однако из материалов, подготовленных к заседанию комиссии, следовало, что Минфин и МВД поспорили о том, за счет каких ресурсов будут реализовываться положения нового закона. Минфин предложил МВД комплектовать новые лаборатории в пределах утвержденной штатной численности за счет имеющихся вакансий. МВД ответило, что «сокращение неукомплектованной штатной численности <...> для укрепления экспертно-криминалистических подразделений» может привести к множеству рисков.

