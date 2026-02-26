 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн

Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Дневник американца Роберта Льюиса — одного из летчиков бомбардировщика Enola Gay, который сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима, — выставили на продажу в Калифорнии за $950 тыс., пишет Washington Post.

На обложке написано: «Собственность Роберта А. Льюиса… Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года». В дневнике, в частности, содержится запись «Боже, что мы наделали?» (My God, what have we done?), сделанная после сброса первой атомной бомбы.

По данным издания, дневник пилота продает антикварий Дэн Уитмор «по поручению состоятельного владельца». Это уже пятый раз, когда лот выставляется на продажу. Впервые он был продан на аукционе за $37 тыс. в 1971 году. Льюис, присутствовавший на торгах (он умер в 1983 году), сказал, что «не знал, что еще с ним делать», напоминает газета.

Крупнейший на Земле метеорит с Марса выставили на аукцион в Нью-Йорке
Общество
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Это, пожалуй, один из важнейших документов времен Второй мировой войны. Во многом это поворотный момент для всего мира в XX веке», — заявил Уитмор в беседе с Washington Post.

6 августа 1945 года американские ВВС сбросили на Хиросиму урановую бомбу «Малыш». Спустя три дня на Нагасаки была сброшена плутониевая бомба «Толстяк».

В результате Хиросима была практически полностью уничтожена, погибли от 70 тыс.  до 80 тыс. человек. От 90 тыс. до 166 тыс. человек погибли к концу 1945 года, в том числе от радиационного поражения. Второй взрыв затронул район площадью примерно 110 кв. км, в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей. Япония официально приняла условия капитуляции 14 августа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Нагасаки Хиросима и Нагасаки Вторая мировая война Япония аукционы торги дневник
Материалы по теме
Зачем Япония захотела обзавестись ядерным оружием
Политика
Япония одобрила рекордный военный бюджет для противостояния с Китаем
Политика
Зачем Япония во второй раз за 16 месяцев проводит досрочные выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Норвегия перестанет предоставлять украинским мужчинам право на защиту Политика, 20:23
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 13 Политика, 20:20
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 20:15
Скончался доброволец ДНР Алексей Седиков Общество, 20:09
Ужесточение бюджетного правила: что будет с рублем, инфляцией и ФНБ
РАДИО
 Финансы, 20:07
МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей Спорт, 20:04
«Магнитка» побила антирекорд за 10 лет по выплавке стали Бизнес, 20:01
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Афганистан начал операцию против Пакистана Политика, 19:57
Глава МИД Польши напомнил слова Рютте о войне «масштаба дедов и прадедов» Политика, 19:53
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку Общество, 19:45
Рублев вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Дубае Спорт, 19:38
В «СберИнвестициях» назвали самые перспективные акции и облигации весной Инвестиции, 19:37
Дипломатическая стратегия Трампа в Европе вызвала недовольство в регионе Политика, 19:31