Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн

Фото: Kyodo / Reuters

Дневник американца Роберта Льюиса — одного из летчиков бомбардировщика Enola Gay, который сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима, — выставили на продажу в Калифорнии за $950 тыс., пишет Washington Post.

На обложке написано: «Собственность Роберта А. Льюиса… Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года». В дневнике, в частности, содержится запись «Боже, что мы наделали?» (My God, what have we done?), сделанная после сброса первой атомной бомбы.

По данным издания, дневник пилота продает антикварий Дэн Уитмор «по поручению состоятельного владельца». Это уже пятый раз, когда лот выставляется на продажу. Впервые он был продан на аукционе за $37 тыс. в 1971 году. Льюис, присутствовавший на торгах (он умер в 1983 году), сказал, что «не знал, что еще с ним делать», напоминает газета.

«Это, пожалуй, один из важнейших документов времен Второй мировой войны. Во многом это поворотный момент для всего мира в XX веке», — заявил Уитмор в беседе с Washington Post.

6 августа 1945 года американские ВВС сбросили на Хиросиму урановую бомбу «Малыш». Спустя три дня на Нагасаки была сброшена плутониевая бомба «Толстяк».

В результате Хиросима была практически полностью уничтожена, погибли от 70 тыс. до 80 тыс. человек. От 90 тыс. до 166 тыс. человек погибли к концу 1945 года, в том числе от радиационного поражения. Второй взрыв затронул район площадью примерно 110 кв. км, в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей. Япония официально приняла условия капитуляции 14 августа.