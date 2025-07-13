Крупнейший на Земле метеорит с Марса выставили на аукцион в Нью-Йорке
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке выставил на продажу крупнейший из найденных на Земле марсианских метеоритов — NWA 16788. Вес камня составляет почти 25 кг, а его предварительная оценочная стоимость — от $2 до $4 млн, сообщает Sotheby's.
Метеорит попал на Землю с Марса в результате мощного астероидного удара, пишет Sotheby's. NWA 16788 преодолел около 225 млн км, прежде чем упасть в пустыню Сахара. Его обнаружили в Нигере в ноябре 2023 года. Точные сроки падения метеорита на Землю пока не установлены, но, по данным Sotheby's, это могло произойти в последние годы.
Размеры метеорита — примерно 375 × 279 × 152 миллиметра. Он на 70% больше следующего по величине марсианского метеорита и составляет почти 7% от всего найденного на Земле материала марсианского происхождения. Всего официально зарегистрировано более 77 тыс. метеоритов, из которых лишь около 400 — марсианские.
По словам вице-президента Sotheby's по науке и естественной истории Кассандры Хаттон, как сообщает Associated Press, экспертиза подтвердила, что метеорит представляет собой разновидность марсианской породы, образовавшийся при медленном охлаждении магмы. Его стекловидная поверхность, вероятно, сформировалась при сгорании в земной атмосфере.
До этого метеорит выставили в Итальянском космическом агентстве в Риме. Имя владельца Sotheby's не раскрыл.
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