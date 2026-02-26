«Росатом» прокомментировал введение санкций Великобританией
Госкорпорация «Росатом» заявила, что продолжает выполнять обязательства по всем своим зарубежным проектам после включения в санкционный список Великобритании.
«Мы реализуем с партнерами проекты в области ядерной медицины и в других высокотехнологических отраслях, сотрудничаем с более чем 60 странами и остаемся для них надежным партнером», — говорится в сообщении.
Накануне Лондон ввел санкции против трех «дочек» «Росатома», занимающихся экспортом технологий.
Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» полностью готов к возможным санкциям — «точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом».
Материал дополняется
