Украинский омбудсмен назвал число пропавших без вести украинцев

Омбудсмен Добросердов: более 90 тыс. украинцев значатся пропавшими без вести
Сюжет
Военная операция на Украине

В украинском Едином реестре пропавших без вести числятся более 90 тыс. человек. Об этом украинский уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов сообщил в ответе на запрос «Украинской правды».

Он отметил, что в реестр внесены как военные, так и гражданские лица, в том числе дети. При этом большая часть пропавших без вести — военнослужащие сектора безопасности и обороны.

В апреле 2025 года Добросердов рассказал, что в реестр включены 63 тыс. человек. По его словам, 10 тыс. из них находятся в плену — по официальным данным Международного комитета Красного Креста (МККК), эта цифра совпадает с неофициальными данными. 

Реестр пропавших без вести создали в 2023 году. В него вносят всех пропавших с 2014 года. В реестре есть данные о военных, гражданских, лицах без гражданства, иностранцах, находящихся в стране на законных основаниях, а также сведения по неидентифицированным телам.

Свердловский омбудсмен рассказала о поиске пропавших бойцов на СВО
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В мае 2025 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что усилиями российской и украинской сторон в зоне военной операции были получены сведения о более 6 тыс. российских военных, числившихся пропавшими без вести. В декабре 2025 года глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2026 году введут электронные жетоны для российских солдат для наращивания возможностей по поиску пропавших в зоне военной операции.

