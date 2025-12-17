 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Для наращивания возможностей по поиску пропавших военнослужащих с 2026 года начнется применение электронных жетонов, сказал глава Минобороны Андрей Белоусов. Его слова опубликовала в телеграм-канале пресс-служба военного ведомства.

«В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих», — сказал министр. Он также заявил о проведении военно-технического эксперимента по апробации таких жетонов в группировках «Центр» и «Днепр». Он, по словам Белоусова, дал положительный результат.

В зоне военной операции на Украине нашли более 6 тыс. пропавших без вести
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС


Ранее, 9 декабря, Минобороны предложило учредить ведомственную медаль «За поиск без вести пропавших и павших». Награду в случае ее появления смогут получить военнослужащие и гражданский персонал за проявленную инициативу при розыске пропавших и погибших в боевых условиях.

Среди других заслуг, которые могут стать основанием для награждения, в частности, числятся успешная эвакуация тел, а также создание и внедрение технологий и систем мониторинга для поиска и идентификации погибших.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова, Александра Озерова
Андрей Белоусов Минобороны пропавшие без вести жетоны
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Белоусов анонсировал запуск программы по повышению престижа службы
Политика
Белоусов сообщил о перевыполнении плана комплектования армии России
Общество
Белоусов поручил регулярно встречаться с помогающими бойцам волонтерами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 16:28
МИД выразил соболезнования близким мальчика, убитого в школе в Одинцово Общество, 16:46
Первая ракетка мира расстался с тренером после семи лет работы Спорт, 16:45
В России предложили майнить на зарядке для электрокаров. Что происходит Крипто, 16:44
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине Политика, 16:44
Аутсорсинг: что это такое и как он поможет вашему бизнесу Образование, 16:43
Бронзит оценил шансы на «Оскаре» и объяснил другое имя режиссера в титрах
РАДИО
 Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сказки, аниме и криминал: «Кинопоиск» отчитался об итогах 2025 года Life, 16:37
Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда НорвегииПодписка на РБК, 16:30
В Красноярске после ремонта открылся волон­тер­ский центр «Доброе дело» Пресс-релиз, 16:26
Мэр Тбилиси назвал введение в стране санкций против России нереалистичным Политика, 16:23
Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах Общество, 16:16
Путин связал состояние государственности Украины с «золотыми унитазами» Политика, 16:08
Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры Политика, 16:06