Белоусов анонсировал внедрение электронных жетонов для поиска военных

Андрей Белоусов (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Для наращивания возможностей по поиску пропавших военнослужащих с 2026 года начнется применение электронных жетонов, сказал глава Минобороны Андрей Белоусов. Его слова опубликовала в телеграм-канале пресс-служба военного ведомства.

«В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих», — сказал министр. Он также заявил о проведении военно-технического эксперимента по апробации таких жетонов в группировках «Центр» и «Днепр». Он, по словам Белоусова, дал положительный результат.

Ранее, 9 декабря, Минобороны предложило учредить ведомственную медаль «За поиск без вести пропавших и павших». Награду в случае ее появления смогут получить военнослужащие и гражданский персонал за проявленную инициативу при розыске пропавших и погибших в боевых условиях.

Среди других заслуг, которые могут стать основанием для награждения, в частности, числятся успешная эвакуация тел, а также создание и внедрение технологий и систем мониторинга для поиска и идентификации погибших.