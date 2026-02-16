 Перейти к основному контенту
branding image
Военная операция на Украине⁠,
Свердловский омбудсмен рассказала о поиске пропавших бойцов на СВО

Омбудсмен рассказала, что получила более 16 тысяч обращений о бойцах СВО
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
В 2025 году свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова получила более 16 тысяч обращений о бойцах специальной операции. Об этом пишет издание «Екатеринбург онлайн».

По словам Мерзляковой, более половины обращений (57%) касались поиска военнослужащих, пропавших без вести. Всего за год к ней обратились свыше 500 семей, потерявших близких в зоне спецоперации. В прошлом году омбудсмен дважды в месяц встречалась с семьями пропавших солдат в разных городах и поселках области — чаще всего ей поступали жалобы на воинские части, если они не отвечали на обращения. 

Около 540 заявлений Мерзляковой направили семьи пленных солдат. Она отметила, что в сравнении с 2024-м по поводу пленных стали обращаться в два раза реже. При этом количество освобожденных военных выросло в 2,2 раза: в 2025 году в Россию вернулись 69 военнослужащих из списка омбудсмена. В 2024-м таких солдат было 26.

Москалькова назвала число возвращенных из плена военных в 2025 году
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Наконец, в 2025 году уполномоченная по правам человека получила сотни обращений по снятию статуса самовольно оставившего воинскую часть (СОЧ). По ее словам, многие заявители указывали, что их близкие пропали при выполнении воинского долга, а им присваивается статус СОЧ. Из-за этого семьи теряли выплаты.

Всего в прошлом году СОЧ были объявлены 1348 военнослужащих, сменить этот статус удалось у 929 человек. При этом 22 военных действительно оказались дезертирами.

Анастасия Луценко
Свердловская область омбудсмен Военная операция на Украине
