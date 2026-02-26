 Перейти к основному контенту
0

Путин анонсировал решения по развитию отношений с Белоруссией

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что на заседании Высшего государственного совета Союзного государства будет принят ряд важных решений, направленных на развитие отношений между Москвой и Минском.

Российский лидер отметил, что обсуждение и утверждение ключевых мер будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах.

«Процесс углубления интеграции между двумя нашими государствами носит закономерный, естественный и — подчеркну это особенно — взаимовыгодный характер», — сказал он (цитата по пресс-службе Кремля).

Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия «по-союзнически» взаимодействуют в сфере внешней политики и обороны, подходы двух стран к актуальным вопросам международной повестки либо совпадают, либо очень близки.

Лукашенко счел жизненно необходимым развитие отношений с Россией
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

В свою очередь, Лукашенко выразил надежду на то, что российское правительство будет предано интеграции, а все решения Высшего госсовета будут выполняться.

«Надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период. И самое главное — обязательно их выполнить», — сказал он.

Ранее Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, посвященный подготовке к заседанию. По данным БелТА, стороны также планируют принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами России и Белоруссии.

