ВЦИОМ узнал, что более половины россиян не знают термин «биоэкономика»

Более половины (53%) опрошенных интернет-пользователей в России ничего не знают о биоэкономике, сказано в данных исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

14% — слышали термин, но не могут объяснить его. Еще 33% — знают термин и могут его объяснить.

У большинства россиян, в их восприятии наука тесно связана прежде всего с экологичностью в широком смысле.

Главными преимуществами развития биоэкономики информированные пользователи считают вклад в сохранение природы и минимизацию вреда (43%), а также более эффективное использование ресурсов за счет сокращения отходов и вторичной переработки (по 7%).

Опрос проводился 3–4 февраля 2026 года, в нем приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Среди осведомленной аудитории преобладает сдержанный оптимизм: плюсы биоэкономики очевидны для 64%, однако 53% испытывают различные страхи и сомнения относительно этой сферы.

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Отношение к конкретным технологиям биоэкономики различается. Наибольшую поддержку получили направления, связанные с химической промышленностью (80% среди информированных), микробной очисткой воды и почв (80%), а также производством биотоплива (77%). Наиболее чувствительными для респондентов оказались вопросы, касающиеся сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Накануне Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения числа бюджетных мест по направлению «биоэкономика». Президент призвал обновлять образовательные программы для студентов в области биотехнологий, поскольку текущие знания не соответствуют современному уровню развития отрасли.

Стефания Барченкова
наука опрос ВЦИОМа
