Политика,
Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве
Кирилл Дмитриев
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, находится ли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в Женеве сейчас, передает ТАСС.
Материал дополняется
