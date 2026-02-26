 Перейти к основному контенту
0

Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно, находится ли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в Женеве сейчас, передает ТАСС.

Материал дополняется

Персоны
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
