Песков заявил, что Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

В России наблюдается падение нефтегазовых доходов, президент Владимир Путин «держит руку на пульсе» в этом вопросе. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

Накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что допоздна обсуждал с Путиным и членами правительства вопросы экономики России, в том числе подходы к финансированию дефицита бюджета. В 2025 году министр финансов Антон Силуанов связывал бюджетный дефицит с сокращением объема нефтегазовых доходов.

«Встречи вообще регулярно проводятся, президент держит руку на пульсе, обсуждает с правительством и ЦБ», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в России действительно есть падение нефтегазовых доходов.

«Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов. Устойчивость российской экономики обеспечивается», — уточнил Песков.

В 2025 году дефицит федерального бюджета России составил 5,645 трлн руб., что эквивалентно 2,6% ВВП. Изначально дефицит на год запланировали в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП, но позднее его дважды скорректировали — весной увеличили до 3,792 трлн руб., а осенью — до 5,737 трлн руб.

Дефицит бюджета в 2026 году заложен на уровне 3,786 трлн руб.