США сняли обвинения в контрабанде червей с трех китайских ученых

Фото: Ken Wolter / Shutterstock

США сняли с трех китайских ученых обвинения по делу о контрабанде биоматериалов после вмешательства Пекина. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на адвокатов.

Речь идет о трех китайских ученых из Мичиганского университета. Двоим из них — Бай Сюю и Чжан Фэнфаню — предъявили обвинения в сговоре с целью помочь их коллеге в контрабанде в США биологических материалов, в основном маленьких прозрачных червей. Третьего ученого, Чжан Чжиюня, обвинили в даче ложных показаний.

Дело в отношении исследователей рассматривалось в федеральном суде Детройта более трех месяцев, все это время они находились под арестом. 5 февраля суд снял все обвинения с ученых по требованию Министерства юстиции, они отправились обратно в Китай.

По словам адвокатов, Пекин вмешался и помог снять обвинения с трех исследователей. Прокуратура Детройта отказалась комментировать роль Китая в этом деле.

«Прекращение дела стало приятной неожиданностью. Мы не знаем подробностей. Нам сказали, что имело место какое-то вмешательство китайского консульства в Чикаго», — сказал адвокат Джон Минок.

Другой защитник Рэй Кассар заявил, что работал над заключением сделки о признании вины, когда ему сообщили о прекращении дела. «Нам позвонили и сказали, что Китай ведет переговоры с США по поводу этих трех студентов. Серьезные разговоры», — уточнил он.

Ученые проходили по делу аспирантки Хань Чэнсюань, которую арестовали в июне 2025 года. По версии следствия, в 2024 и 2025 годах она отправила четыре посылки, «содержавшие биологический материал, связанный с круглыми червями». Сама аспирантка настаивала, что не отправляла ничего такого и что в коробках были пластиковые стаканчики, а не чашки Петри.

В сентябре 2025 года она не признала свою вину в контрабанде и даче ложных показаний, ее также депортировали в Китай после трех месяцев тюрьмы.