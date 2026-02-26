«МегаФон» заявил о двукратном росте числа фишинговых атак в праздники

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В канун праздников 23 Февраля и 8 Марта количество фишинговых атак увеличилось почти в два раза по сравнению со среднегодовым уровнем, следует из аналитического обзора «МегаФона» (есть у РБК).

Исследование охватило 2025 год и начало 2026-го: «МегаФон» выяснил, что прошлогодний февраль стал абсолютным лидером по числу фишинговых угроз. Мошенники осознанно делают ставку на «тематические» даты — их активность в этот период даже превысила новогодний пик.

Основные цели фишинга — соцсети и мессенджеры (более 40%), через которые мошенники получают доступ к аккаунтам и спискам контактов. На втором месте — финансовые и инвестиционные сервисы (27%). А еще около 13% фишинговых сайтов распространяют фейковые новости и обещания компенсаций. При этом поддельные маркетплейсы занимают в «фишинговом рейтинге» четвертую позицию.

«Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения. Но у абонентов «МегаФона» есть защита: оператор предупреждает о переходе на потенциально опасный сайт. Главное, не пренебрегать этими уведомлениями», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.