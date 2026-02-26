 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пашинян опроверг планы закрыть российскую военную базу в Армении

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

У Армении нет никаких планов относительно 102-й российской военной базы, Ереван и Москва — близкие партнеры, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Он сообщил об этом в Варшаве, на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши, передает «Арменпресс».

«У нас нет никаких планов, программ или опасений относительно присутствия российской военной базы. Мы являемся близкими партнерами России, у нас очень тесные экономические и политические связи», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос, будет ли Ереван обращаться к Москве с просьбой закрыть базу.

В Армении по межгосударственному соглашению с Россией от 1995 года дислоцируется 102-я российская военная база. Личный состав несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Гарнизоны расположены в Гюмри и Ереване. В 2010 году Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044-го.

Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении
Политика
Никол Пашинян

Премьер отметил, что в 2022 году Армения была разочарована Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как та «неадекватно отреагировала на вызовы безопасности Армении». При этом он уточнил, что сейчас российско-армянские отношения находятся в фазе трансформации.

«Конечно, мы полны решимости и хотели бы развивать наши отношения с Россией, но ясно, что эти отношения меняются из-за многих факторов», — подчеркнул премьер.

Пашинян напомнил, что в ноябре 2020 года Россия и ее президент Владимир Путин сыграли решающую роль в прекращения огня с Азербайджаном.

Ранее премьер неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание стране помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Ереван также отвергал планы по выводу российской военной базы со своей территории.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Никол Пашинян Армения военная база Россия
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Пашинян сообщил о покупке Арменией разведдронов у США
Политика
Пашинян заявил о просьбе к Москве ускорить восстановление железных дорог
Политика
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубке России Спорт, 12:42
Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза Спорт, 12:36
FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины Политика, 12:35
Десять брендов заняли 70% автопарка в России Авто, 12:34
Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС Политика, 12:31
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тишина — роскошь: как её создают в современных загородных домах Компании, 12:30
В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана Политика, 12:28
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело Общество, 12:27
ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов Политика, 12:24
Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры Спорт, 12:10