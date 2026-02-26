Пашинян опроверг планы закрыть российскую военную базу в Армении

Никол Пашинян (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

У Армении нет никаких планов относительно 102-й российской военной базы, Ереван и Москва — близкие партнеры, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Он сообщил об этом в Варшаве, на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши, передает «Арменпресс».

«У нас нет никаких планов, программ или опасений относительно присутствия российской военной базы. Мы являемся близкими партнерами России, у нас очень тесные экономические и политические связи», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос, будет ли Ереван обращаться к Москве с просьбой закрыть базу.

В Армении по межгосударственному соглашению с Россией от 1995 года дислоцируется 102-я российская военная база. Личный состав несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Гарнизоны расположены в Гюмри и Ереване. В 2010 году Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044-го.

Премьер отметил, что в 2022 году Армения была разочарована Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как та «неадекватно отреагировала на вызовы безопасности Армении». При этом он уточнил, что сейчас российско-армянские отношения находятся в фазе трансформации.

«Конечно, мы полны решимости и хотели бы развивать наши отношения с Россией, но ясно, что эти отношения меняются из-за многих факторов», — подчеркнул премьер.

Пашинян напомнил, что в ноябре 2020 года Россия и ее президент Владимир Путин сыграли решающую роль в прекращения огня с Азербайджаном.

Ранее премьер неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание стране помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Ереван также отвергал планы по выводу российской военной базы со своей территории.