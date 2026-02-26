 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Гладков рассказал об отказавшемся его подвезти жителе области

Вячеслав&nbsp;Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Vvgladkov / Telegram)

Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова, поезд которого сломался. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что возвращался из командировки, но «сломался поезд». Происшествие случилось вблизи Белгорода.

«Вышел, пытался найти машину, увидел жителя, я так понимаю, что он или живет в самом селе, или из близлежащих сел. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600-700 было, недалеко», — написал Гладков.

За переездом губернатора уже ждала машина.

«Местный житель отказался подвезти», — описал ситуацию губернатор.

Гладков предположил, что мужчина мог быть обижен на действия белгородских властей и поручил выяснить, чем было вызвано такое поведение гражданина.

Материал дополняется

