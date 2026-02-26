Гладков рассказал об отказавшемся его подвезти жителе области
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова, поезд которого сломался. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Губернатор сообщил, что возвращался из командировки, но «сломался поезд». Происшествие случилось вблизи Белгорода.
«Вышел, пытался найти машину, увидел жителя, я так понимаю, что он или живет в самом селе, или из близлежащих сел. Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600-700 было, недалеко», — написал Гладков.
За переездом губернатора уже ждала машина.
«Местный житель отказался подвезти», — описал ситуацию губернатор.
Гладков предположил, что мужчина мог быть обижен на действия белгородских властей и поручил выяснить, чем было вызвано такое поведение гражданина.
Материал дополняется
