В Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и Полтаве прогремели взрывы

Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ночь на 26 февраля в Киеве, Харькове, Запорожье и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Суспільне».

В Харьковской области пострадали контактные сети и газопровод. В Запорожье повреждено несколько зданий. В Кривом Роге начался пожар.

В Полтаве повреждения получили объекты промышленного предприятия, возникший пожар там быстро потушили. Повреждения получили также объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее издание также сообщало о взрывах в Киеве, которые раздались в городе 22 февраля.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.