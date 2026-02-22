В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве раздались взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондента.
В городе объявлена воздушная тревога. Глава администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале заявил об атаке и призвал киевлян оставаться в укрытиях.
Ранее мэр Киева Витлаий Кличко сообщал о взрывах в столице в ночь на 14 февраля.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
