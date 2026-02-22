 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве раздались взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на корреспондента.

В городе объявлена воздушная тревога. Глава администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале заявил об атаке и призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Ранее мэр Киева Витлаий Кличко сообщал о взрывах в столице в ночь на 14 февраля.

Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие
Общество

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине взрывы Киев Украина
Материалы по теме
Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие
Общество
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Политика
Ночью в Коломыйском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 05:38
Трамп заявил, что решил позаботиться о «многих больных» в Гренландии Политика, 05:22
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:03
Сколько банкроты должны отдать денег по долгам. Инфографика Финансы, 05:00
Axios узнал, почему iPod вновь обрели популярность Технологии и медиа, 04:52
Лагард объяснила свой уход во время выступления министра США в Давосе Политика, 04:44
NYT назвала экономический бум, который вызвал самую активную враждебность Технологии и медиа, 04:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие Общество, 04:00
Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа Политика, 03:46
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю Политика, 03:09
В Хельсинки назвали условие возобновления диалога с Москвой Политика, 02:58
La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС Политика, 02:43
В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал Общество, 02:33
В Абхазии возбудили дело после выстрела в одного из лидеров оппозиции Политика, 02:20