Российские войска заняли село в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Графское в Харьковской области
Это село находится на восточном берегу реки Северский Донец примерно в 8 км южнее Волчанска.
До 2016 года Графское называлось Радянское (Советское).
По данным Минобороны в зоне военной операции за последние сутки также произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям 11 бригад в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое, Веселое, Михайловка, Кондратовка, Угроеды, Мирополье;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Новоосиново, Староверовка, Грушевка, Маяки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка, Константиновка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 16 бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье, Межевая;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям семи бригад и пяти штурмовых полков в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка, Александровка, Орестополь, Покровское;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям горно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Димитрово, Щербаки.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе установка РСЗО MLRS, радиолокационная станция RADA RPS-42.
