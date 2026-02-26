В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана

Video

В департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана, сообщил совет по управлению рисками стихийных бедствий Сан-Хуан-де-Ураба в Х.

«Хотя рядом с местом ЧП есть жилые дома, о пострадавших не сообщается. На данный момент есть информация только о семи повреждениях на трассе в исправительном учреждении», — следует из данных службы. Жителей близлежащих домов эвакуируют. На место происшествия направят персонал и технику для расчистки дороги.

Грязевой вулкан — это геологическое образование, в котором на поверхность извергается не расплавленная магма, а смесь воды, глинистой грязи и газов, в основном метана. Такой вулкан может выглядеть как конус с кратером («грязевая сопка») или как почти плоская площадка с пузырящимися лужами, из которых периодически выходят грязевые потоки и газовые выбросы. Активность связана с высоким давлением газов в осадочных толщах: они поднимают воду и мелкоизмельченные породы, прорываясь на поверхность. Извержения грязевых вулканов бывают как слабые и длительные (медленное вытекание грязи), так и кратковременные, но взрывные, когда столб грязи и газа выбрасывается на десятки метров и возможен факел пламени при возгорании метана. Они часто приурочены к нефтегазоносным бассейнам и зонам тектонических разломов и могут сопровождаться образованием трещин, проседаний и локальных оползней вокруг кратера. В отличие от магматических вулканов, грязевые не дают лавовых потоков и гигантских пеплопадов, но представляют локальную опасность для людей, построек и дорог в непосредственной близости.

В социальных сетях распространилось видео, на котором заметен огромный столб пламени, взмывающий вверх. Извержение произошло рядом с муниципальной очистной станцией водопровода.

28 декабря вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту. В регионе объявили желтый уровень опасности. Накануне он был особенно активен.