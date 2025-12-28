Вулкан Этна выбросил лаву на высоту до 400 м. Видео

Вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту

Вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту. В небо поднялись густые облака дыма и пепла, сообщил портал Virgilio.

Департамент гражданской защиты объявил желтый уровень опасности.

«Решение было принято в связи с усилением вулканических толчков, интенсивной стромболианской активностью (раскаленные камни и пепел выбрасываются на высоту от десятков до сотен метров. — РБК) и выбросами <...>, в основном в северо-восточном кратере», — говорится в статье.

В субботу, 27 декабря, вулкан был особенно активен.

Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья: около 3357 м над уровнем моря (по данным на 2021 год). История извержений этого вулкана насчитывает 500 тыс. лет, задокументировано не менее 2,7 тыс. лет активности. В июне 2013 года Этну внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.