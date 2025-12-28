 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Вулкан Этна выбросил лаву на высоту до 400 м. Видео

Вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту

Вулкан Этна выбросил лаву на высоту до 400 м. Видео
Video

Вулкан Этна в Италии выбросил фонтан лавы на 400 м в высоту. В небо поднялись густые облака дыма и пепла, сообщил портал Virgilio.

Департамент гражданской защиты объявил желтый уровень опасности.

«Решение было принято в связи с усилением вулканических толчков, интенсивной стромболианской активностью (раскаленные камни и пепел выбрасываются на высоту от десятков до сотен метров. — РБК) и выбросами <...>, в основном в северо-восточном кратере», — говорится в статье.

В субботу, 27 декабря, вулкан был особенно активен.

Этна — один из самых активных вулканов в мире и самая высокая островная гора Средиземноморья: около 3357 м над уровнем моря (по данным на 2021 год). История извержений этого вулкана насчитывает 500 тыс. лет, задокументировано не менее 2,7 тыс. лет активности. В июне 2013 года Этну внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Италия Сицилия вулкан Этна извержение вулкана видео
Материалы по теме
На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Видео
Общество
В Иране проснулся спавший 700 тыс. лет «зомби-вулкан» Тафтан
Общество
Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту более 450 м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ Спорт, 13:24
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:20
Она никогда и ничего не боялась: умерла актриса Брижит Бардо Life, 13:17
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях Общество, 13:14 
Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С Общество, 13:07
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ Спорт, 13:06
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России Экономика, 12:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чем прославилась Брижит Бардо 12:59
Умерла Брижит Бардо Общество, 12:45
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере Спорт, 12:33
Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК
РАДИО
 Общество, 12:30
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки Общество, 12:27
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15