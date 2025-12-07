На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Видео

Video

На острове Гавайи произошло очередное извержение вулкана Килауэа, сообщает геологическая служба США.

Он начал извергаться из трех кратеров в 8:49 по местному времени (21:49 мск). Высота лавовых фонтанов из южного кратера достигла 1000–1200 футов (300–370 м), общий объем выброса лавы оценивался в 16 млн кубических ярдов (12 млн куб. м).

«Потоки лавы из фонтанов покрыли 50–60% поверхности кратера Халемаумау», — говорится в сообщении.

Извержение прекратилось спустя 12 часов, к 20:52 (9:52 мск).

Это был 38-й эпизод непрерывно продолжающегося извержения, которое началось 23 декабря 2024 года. Последний эпизод произошел 25 ноября и продлился более девяти часов.