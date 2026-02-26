 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Ким Чен Ын назвал условие для улучшения отношений с США

Ким Чен Ын назвал уважение условием для улучшения отношений с США
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян мог бы наладить отношения с Вашингтоном, если США официально признают КНДР ядерной державой и откажутся от враждебной политики. Об этом лидер республики заявил на первом за пять лет съезде правящей Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В итоговом докладе Ким Чен Ын подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений «полностью зависят от позиции американской стороны».

«Если США будут уважать нынешний статус нашей страны, закрепленный в Конституции КНДР, и откажутся от своей враждебной политики в отношении нас, то у нас нет причин не ладить с Соединенными Штатами», — заявил он.

Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека Трудовой партии КНДР
Политика

В случае сохранения текущего дипломатического курса Пхеньян готов к «соразмерному ответу», добавил Ким Чен Ын. «Если США не освободятся от бывшего привычного подхода к нам и до конца выступят с конфронтационной позицией, то и мы последовательно продолжим соразмерные ответы. Средства и методы для этого достаточны», — объяснил политик.

Одновременно Ким Чен Ын подтвердил курс на дальнейшее наращивание ядерного потенциала. «Мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия и расширению средств его применения», — добавил он.

Обладание ядерным оружием, по его словам, является «гарантией и защитным механизмом» безопасности и интересов страны. «Мы готовы как к мирному сосуществованию, так и к вечной конфронтации, и выбор — не за нами», — подытожил Ким Чен Ын.

Reuters рассказал о редком съезде в КНДР с участием Ким Чен Ына
Политика
Ким Чен Ын (в центре на фото)

На фоне стремительного сближения Пхеньяна с Москвой, включая военное сотрудничество и стратегическое партнерство, президент США Дональд Трамп вновь заявил о заинтересованности в возобновлении переговоров.

Впервые лидеры США и КНДР встретились в 2018 году в Сингапуре и подписали соглашение о «денауклеаризации Корейского полуострова». Второй саммит прошел в Ханое в феврале 2019 года. В июне 2019 года в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей состоялась третья встреча.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Стефания Барченкова
КНДР Ким Чен Ын Корея США
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки
Политика
Трамп поговорил с Зеленским по телефону
Политика
Как Ким Чен Ын готовит дочь-подростка в преемницы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
NYT предсказала провал реставрации Лувра как «венца правления Макрона» Политика, 11:09
Биткоин попробовал подняться выше $70 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:03
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00
Как находить высокопродуктивных людей и нанимать их Образование, 11:00
Блиновская вернула себе компанию «Сады Адыгеи» Финансы, 10:55
Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским. Фото Общество, 10:53
В Прикамье директору ЧОП предъявили обвинения после нападения в школе Общество, 10:52
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Где в России продают самые дорогие и дешевые машины? Рейтинг регионов Авто, 10:49
В Россию экстрадировали создателя финансовой пирамиды Life is Good Общество, 10:49
После обстрелов ВСУ в Белгороде без света остались 10 тыс. потребителей Политика, 10:48
Большунов стал пятым в скиатлоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске Спорт, 10:45
Гладков рассказал об отказавшемся его подвезти жителе области Политика, 10:44
«Автостат» дал прогноз по продажам автомобилей на 2026 год Авто, 10:41
Ким Чен Ын назвал условие для улучшения отношений с США Политика, 10:40