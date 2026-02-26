Ким Чен Ын назвал условие для улучшения отношений с США

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян мог бы наладить отношения с Вашингтоном, если США официально признают КНДР ядерной державой и откажутся от враждебной политики. Об этом лидер республики заявил на первом за пять лет съезде правящей Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В итоговом докладе Ким Чен Ын подчеркнул, что перспективы двусторонних отношений «полностью зависят от позиции американской стороны».

«Если США будут уважать нынешний статус нашей страны, закрепленный в Конституции КНДР, и откажутся от своей враждебной политики в отношении нас, то у нас нет причин не ладить с Соединенными Штатами», — заявил он.

В случае сохранения текущего дипломатического курса Пхеньян готов к «соразмерному ответу», добавил Ким Чен Ын. «Если США не освободятся от бывшего привычного подхода к нам и до конца выступят с конфронтационной позицией, то и мы последовательно продолжим соразмерные ответы. Средства и методы для этого достаточны», — объяснил политик.

Одновременно Ким Чен Ын подтвердил курс на дальнейшее наращивание ядерного потенциала. «Мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия и расширению средств его применения», — добавил он.

Обладание ядерным оружием, по его словам, является «гарантией и защитным механизмом» безопасности и интересов страны. «Мы готовы как к мирному сосуществованию, так и к вечной конфронтации, и выбор — не за нами», — подытожил Ким Чен Ын.

На фоне стремительного сближения Пхеньяна с Москвой, включая военное сотрудничество и стратегическое партнерство, президент США Дональд Трамп вновь заявил о заинтересованности в возобновлении переговоров.

Впервые лидеры США и КНДР встретились в 2018 году в Сингапуре и подписали соглашение о «денауклеаризации Корейского полуострова». Второй саммит прошел в Ханое в феврале 2019 года. В июне 2019 года в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей состоялась третья встреча.