Ким Чен Ына переизбрали на пост генсека трудовой партии КНДР
Действующего генерального секретаря Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ына переизбрали на должность, сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
«Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК», — говорится в сообщении.
Ранее Reuters писало, что в девятом съезде участвовало пять тысяч членов правящей партии. Это мероприятие проводят раз в пять лет.
Несмотря на изменения названий высшей должности партии, Ким Чен Ын возглавляет государство с 2011 года. На посту лидера страны он сменил отца Ким Чен Ира — он фактически возглавлял государство в течение 17 лет, с 1994 года.
Ким Чен Ир также унаследовал свой пост после смерти отца, Ким Ир Сена.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга