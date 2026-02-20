Reuters рассказал о редком съезде в КНДР с участием Ким Чен Ына

Фото: KCNA / Reuters

В Северной Корее открылся девятый съезд Трудовой партии — крупнейшее политическое мероприятие страны, которое проводится раз в пять лет, сообщает Reuters. C вступительной речью на съезде выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.

По словам Ким Чен Ына, которые приводит агентство, за последние пять лет страна «преодолела застой» и выполнила ряд ключевых задач, в том числе в экономике, обороне, культуре и дипломатии. Он заявил, что Пхеньян добился «существенных изменений» во внешних связях и международной обстановке, однако не упомянул отношения с США и Южной Кореей и не затронул тему ядерной программы.

Как уточняет Reuters, в работе съезда участвуют около 5 тыс. членов правящей партии. На заседаниях представлены новые планы и целевые показатели на следующие пять лет. Ожидается, что в рамках мероприятия КНДР может провести военный парад и представить приоритеты в сфере вооружений.

Отдельное внимание наблюдатели уделяют возможным кадровым решениям по итогам съезда, включая изменения в руководящих должностях. Южнокорейские источники ранее сообщали о предположениях, что лидер КНДР может готовить дочь Ким Чжу Э к роли преемницы. Сроки проведения съезда не уточняются; предыдущие съезды длились от четырех до восьми дней.

В середине февраля South China Morning Post со ссылкой на южнокорейских депутатов сообщила, что участие дочери лидера КНДР в публичных мероприятиях может указывать на вовлеченность в политические вопросы.

Депутат Ли Сон Квон заявил, что ранее Национальная разведывательная служба (NIS) описывала Ким Чжу Ж как фигуру «проходящую обучение в качестве преемницы», а теперь использует формулировку о «стадии внутреннего назначения преемницы».