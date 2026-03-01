В России установили минимальные цены на девять видов табачной продукции

В России вступил в силу новый порядок определения минимальной цены на девять видов табачной продукции. Соответствующее постановление ранее было размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Если ранее минимальные цены устанавливались только для никотинсодержащих изделий, теперь они распространяются и на табачную продукцию, а именно трубочный и курительный тонкорезаный табак, нюхательный и жевательный табак, табак для кальяна, а также для сигар, сигарилл, биди и кретека.

В частности, минимальные цены составят: 1 кг табака трубочного — 12 647 руб.;

1 кг табака курительного тонкорезаного — 8916 руб.,

1 кг табака для кальяна в зависимости от массы упаковки — от 2783 до 4427 руб.;

1 сигары — 814 руб.;

1000 штук сигарилл (сигарит) — 9501 руб. Полный перечень минимальных цен на 2026 года приведен в документе Минсельхоза, опубликованном на сайте ведомства.

Нововведение, уточняется в тексте документа, не затрагивает сигареты и папиросы, а также табачную продукцию, помещаемую под таможенную процедуру беспошлинной торговли для продажи в duty free.

Правила будут действовать до конца года. Минфин, подготовивший документ, ранее пояснил, что решение нацелено в том числе на уменьшение объемов контрафактной табачной продукции.

Кроме того, с 1 марта в России начнется выдача лицензий на торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Лицензии будут оформляться на оптовую, розничную и развозную торговлю по принципу «одна торговая точка или одно транспортное средство — одна лицензия». Оптовые лицензии будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, розничные — региональные лицензирующие органы.

Пошлина за розничную лицензию составит 20 тыс. руб. в год за каждую точку, для оптовой торговли пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Среди требований — отсутствие налоговой задолженности свыше 3 тыс. руб. и наличие помещения площадью не менее 5 кв. м. Регионы смогут устанавливать дополнительные требования к размещению торговых точек.