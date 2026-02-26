В Алтайском крае 42 человека эвакуировали при возгорании в детском саду

Пожарные ликвидировали возгорание в детском саду в городе Камне-на-Оби Алтайского края, были эвакуированы 42 человека, сообщило ГУ МЧС по региону.

«Сигнал о помощи на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сегодня утром. По прибытии огнеборцев МЧС России наблюдалось задымление. Очаг пожара площадью 6 кв. м. был оперативно найден и потушен. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В начале февраля десять детей частного детского сада «Чудо» в Дагестане отравились угарным газом. По данным Роспотребнадзора, детей от двух до шести лет госпитализировали на следующий день после установки газового водонагревательного котла в заведении. Работа сада была приостановлена.