В Дагестане опечатали детский сад, где 10 детей отравились угарным газом
В Карабудахкентском районе Дагестана приостановил работу детский сад «Чудо», где десять детей отравились угарным газом, сообщило региональное Управление Роспотребнадзора.
Предварительно, 1 февраля в учреждении установили газовый водонагревательный котел, а уже на следующий день десять детей в возрасте от двух до шести лет госпитализировали с признаками отравления.
Ведомство установило превышение концентрации этилбензола в игровых и спальных комнатах, а также выявило многочисленные нарушения санитарных требований и правил организации питания и работы детского учреждения.
«В целях защиты здоровья детей помещение центра опечатано. Материалы проверки переданы в суд для принятия решений о приостановлении деятельности и привлечении виновных к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.
О проведении проверки 2 февраля также сообщила региональная прокуратура.
