Общество
0

В Дагестане опечатали детский сад, где 10 детей отравились угарным газом

В Карабудахкентском районе Дагестана приостановил работу детский сад «Чудо», где десять детей отравились угарным газом, сообщило региональное Управление Роспотребнадзора.

Предварительно, 1 февраля в учреждении установили газовый водонагревательный котел, а уже на следующий день десять детей в возрасте от двух до шести лет госпитализировали с признаками отравления.

Ведомство установило превышение концентрации этилбензола в игровых и спальных комнатах, а также выявило многочисленные нарушения санитарных требований и правил организации питания и работы детского учреждения.

В Москве закрыли одно из кафе «Братьев Караваевых» из-за кишечной палочки
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

«В целях защиты здоровья детей помещение центра опечатано. Материалы проверки переданы в суд для принятия решений о приостановлении деятельности и привлечении виновных к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

О проведении проверки 2 февраля также сообщила региональная прокуратура.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Дагестан детский сад Роспотребнадзор угарный газ несовершеннолетние Дети
