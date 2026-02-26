Министр культуры Франции объявила об уходе из правительства Лекорню

Рашида Дати покинула пост министра культуры в правительстве Себастьяна Лекорню. Об этом она сообщила в эфире BFM TV.

Le Monde пишет, что Лекорню в течение нескольких недель настаивал на уходе Дати с должности, решение она приняла за три недели до муниципальных выборов, будучи кандидатом в мэры Парижа. «Я сегодня утром [25 февраля] передала свое заявление об отставке президенту Республики <...> очень счастлива работать в Министерстве культуры, но битва всей моей жизни — это Париж», — сказала Дати.

Она подчеркнула, что решила уйти из правительства «до муниципальных выборов, чтобы полностью посвятить себя этой кампании». Дати также заверила, что перед уходом выполнила все обязательства, которые брала на себя, включая реорганизацию Лувра.

Дати назначила на пост директора музея Кристофа Лерибо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Дати «за полезную работу, которую она провела на благо французов за последние два года, и передал ей все свои пожелания успеха в борьбе, которую она ведет», сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В октябре 2025 года против Дати начали расследование по фактам активной и пассивной коррупции, злоупотребления влиянием, растраты, а также получения и отмывания доходов от этих преступлений во время исполнения Дати обязанностей в качестве члена Европейского парламента в 2009-2019 годах, сообщал Le Monde. В декабре в ее офисе прошли обыски. В результате обысков никто не был задержан или допрошен.

Осенью 2026 года Дати будет отвечать по делу в суде.

France Info пишет, что Рашида Дати покинула пост министра культуры, не сумев предотвратить сокращение бюджета министерства на €173,4 млн (из €3,7 млрд, без учета аудиовизуальных услуг). Ее инициатива по реформе общественного вещания не была реализована. Мандат Дати также омрачило ограбление Лувра, выявившее недостатки в системе безопасности музея.

Министр культуры в итоговом пресс-релизе отметила несколько достижений, включая укрепление культуры в сельских районах и защиту наследия, признала сокращение бюджета.