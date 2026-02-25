В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Агентство напомнило, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

О том, что их ввели в калужской авиагавани, Росавиация сообщила в 01:29 мск. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более четырех с половиной часов.