В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Агентство напомнило, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
О том, что их ввели в калужской авиагавани, Росавиация сообщила в 01:29 мск. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более четырех с половиной часов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении