 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Агентство напомнило, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

О том, что их ввели в калужской авиагавани, Росавиация сообщила в 01:29 мск. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более четырех с половиной часов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Росавиация Калуга аэропорты Запрет полетов
Материалы по теме
Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Глава Росавиации назвал выгоду США от возобновления авиарейсов в Россию
Бизнес
Росавиация классифицировала крушение вертолета в Приамурье как катастрофу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна Общество, 07:31
Как менялся курс доллара за 10 лет и что будет дальше — в 5 графикахПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали продолжение снегопадов Общество, 07:17
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США Политика, 07:11
Трамп заявил о стремлении к миру при готовности противостоять угрозам США Политика, 07:09
Петля выгорания. Люди стали больше работать из-за ИИ, выяснили ученыеПодписка на РБК, 07:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 06:36
В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник Политика, 06:29
Трамп объявил войну мошенничеству и поручил Вэнсу возглавить ее Политика, 06:26
Трамп заявил, что без угроз пошлинами не смог бы закончить войны Политика, 06:18
Трамп наградит вратаря сборной по хоккею одной из высших наград США Общество, 06:15
Трамп заявил о получении 80 млн барр. нефти от «нового друга» Венесуэлы Политика, 05:36
Панама аннулировала портовую сделку с Китаем после требований США Политика, 05:30