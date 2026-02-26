 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер поручил начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы. Об этом он сообщил в X.

По данным посольства Кубы в США, 25 февраля катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу.

«Я поручил Управлению прокурора штата по особо важным делам работать с нашими федеральными, государственными и правоохранительными партнерами, чтобы начать расследование», — сообщил Утмейер в Х.

По его словам, США не должны доверять Правительству Кубы, а потому власти сделают все возможное, чтобы «привлечь этих коммунистов к ответственности».

The New Your Times пишет со ссылкой на неназванного американского чиновника, что судно не принадлежало Береговой охране или Военно-морским силам США, которые не имели никаких судов в районе стрельбы.

Издание также подчеркнуло, что инцидент произошел на фоне фактической нефтяной блокады вокруг Кубы со стороны США, что может свидетельствовать об открытом противостоянии государств.

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Политика
Фото:Wilfredo Lee / AP / ТАСС

В МВД латиноамериканской страны уточнили, что пограничники ответным огнем убили четырех человек на судне. Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH зарегистрировано во Флориде.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Куба катер США
