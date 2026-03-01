Новые законы в России

Сервисам запретили списывать деньги с отвязанных пользователем карт

Михаил Гребенщиков / РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России вступил в силу запрет на автоматическое продление подписки на онлайн-сервисы за счет списания средств с карты, которую пользователь отвязал от личного кабинета. Изменения в закон «О защите прав потребителей» вступили в силу 1 марта.

Согласно поправкам, сервис также обязуется принять отказ пользователя от использования при расчете привязанных ранее карт.

Изменения коснутся любых интернет-сервисов, предлагающих цифровые подписки, — от стриминговых платформ до облачных хранилищ данных, игровых сервисов, образовательных курсов и различных приложений, требующих регулярной оплаты, пояснял «РБК Инвестиции» вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Как заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, многие сталкивались с ситуацией, когда сервис продолжает снимать деньги за подписку, даже если пользователь от нее отказался или поменял карту.

Немкин отметил, что компании, которые и до этого выстраивали доверительные отношения с пользователем, только выиграют. «Прозрачность укрепляет репутацию, снижает уровень конфликтных ситуаций и делает рынок более зрелым. Когда человеку не нужно переживать из-за скрытых списаний, он охотнее продолжает пользоваться сервисами и чувствует себя защищенным», — сообщил он.

По итогам 2025 года число россиян, оформивших платную подписку в онлайн-кинотеатрах, выросло на 33,3% и достигло 54 млн, говорилось в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого есть в распоряжении РБК. Всего аудитория стримингов в России выросла на 30% — до 75 млн человек, следует из исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По данным опроса читателей РБК, 37% респондентов в прошлом году выбирали мультисервисные подписки, которые дают доступ к разным услугам, — онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги, библиотеки электронных и аудокниг.

