 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки

В России сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

С марта цифровым сервисам в России запретят автоматически списывать деньги с карт и электронных средств платежа, от использования которых клиент отказался, следует из документа.

Закон был подписан 15 марта прошлого года и вступит в силу с 1 марта. Он касается сервисов, которые периодически списывают деньги с карт, выпущенных российскими банками.

Если пользователь запретил списания с конкретной карты, то сервис больше не сможет автоматически удерживать средства.

С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как ранее объяснил «РБК Инвестициям» генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор, закон не затрагивает платформы, которые предлагают ежемесячное получение товаров или доступ к программному обеспечению.

«Некоторые сервисы окажутся в пограничном положении, например онлайн-кинотеатры: если они продают пользователям услугу по доступу к видеоконтенту, то обязаны соблюдать новый закон, а если пользователи получают лицензию на контент как объект интеллектуальной собственности — то не обязаны», — уточнил Божор.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Александра Озерова
запрет законы подписка сервисы
Материалы по теме
Правила использования земельных участков изменятся в России с марта
Общество
В России с 1 марта заработает регистр беременных
Общество
В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Борис Джонсон заявил о желании мира украинскими генералами из-за потерь Политика, 19:13
Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам
РАДИО
 Общество, 19:10
Трамп выступит с посланием о положении дел в США Политика, 19:06
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие Политика, 19:04
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом Спорт, 19:02
В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии Общество, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву Политика, 18:51
С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки Общество, 18:45
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:45
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе» Политика, 18:43
СК назвал причину гибели четырех человек в Курске Общество, 18:40
Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает Крипто, 18:38
Дефицит бюджета: виды и способы покрытия База знаний, 18:31