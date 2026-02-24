С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

С марта цифровым сервисам в России запретят автоматически списывать деньги с карт и электронных средств платежа, от использования которых клиент отказался, следует из документа.

Закон был подписан 15 марта прошлого года и вступит в силу с 1 марта. Он касается сервисов, которые периодически списывают деньги с карт, выпущенных российскими банками.

Если пользователь запретил списания с конкретной карты, то сервис больше не сможет автоматически удерживать средства.

Как ранее объяснил «РБК Инвестициям» генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор, закон не затрагивает платформы, которые предлагают ежемесячное получение товаров или доступ к программному обеспечению.

«Некоторые сервисы окажутся в пограничном положении, например онлайн-кинотеатры: если они продают пользователям услугу по доступу к видеоконтенту, то обязаны соблюдать новый закон, а если пользователи получают лицензию на контент как объект интеллектуальной собственности — то не обязаны», — уточнил Божор.