 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию

Президент Польши Навроцкий заявил о стремлении страны к ядерному оружию
Польша стремится получить собственный ядерный арсенал, заявил Навроцкий. В качестве одной из причин президент назвал действия России. Ранее Варшава неоднократно выражала готовность разместить у себя американское ядерное оружие
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Polsat News.

Он подчеркнул, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более что страна, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

«Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул он.

Предшественник Навроцкого Анджей Дуда в 2024-м говорил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне. «Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности», — сказал он. Эту готовность Дуда объяснил тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

В Кремле в ответ на это заявили, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и прорабатывать ответные шаги. В МИД России предупредили, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты пополнят список легитимных целей для поражения.

К чему приведет призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие
Политика
Анджей Дуда

Обсуждение размещения ядерного оружия в Польше ведется на протяжении многих лет, в польском минобороны говорили о планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing еще в 2015 году. Осенью 2022-го в Госдепе заявили, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года (Польша вошла в блок в 1999-м).

Вновь активизировалось обсуждение после того, как весной 2023-го президент России Владимир Путин объявил о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Польша ядерное оружие Кароль Навроцкий Россия
Материалы по теме
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере
Политика
Главком ВС Норвегии не исключил вторжения России из-за ядерных объектов
Политика
Посол обвинил Швецию в резкой смене позиции по ядерному оружию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Из-за метели в районе Териберки возник транспортный коллапс Общество, 15:26
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
США перехватили в Индийском океане еще один танкер Политика, 15:18
«Газпром» сообщил об историческом падении запасов газа во Франции и ФРГ Бизнес, 15:14
Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады Спорт, 15:11
Умер создатель приставки Sega Mega Drive Хидеки Сато Общество, 15:11
Канадский фристайлист стал олимпийским чемпионом в парном могуле Спорт, 15:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая Политика, 14:47
Аделия Петросян прилетела в Италию. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14:45
Стали известны детали нападения на двух женщин в храме Челябинска Общество, 14:44
Обама назвал «клоунским шоу» видео, опубликованное Трампом Политика, 14:43
Часть Одессы и Черноморска остались без света Политика, 14:39
Травмированную на Играх Вонн выписали из больницы после четырех операций Спорт, 14:28
Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию Политика, 14:19