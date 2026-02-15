Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию
Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Polsat News.
Он подчеркнул, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более что страна, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.
«Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул он.
Предшественник Навроцкого Анджей Дуда в 2024-м говорил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне. «Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности», — сказал он. Эту готовность Дуда объяснил тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
В Кремле в ответ на это заявили, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и прорабатывать ответные шаги. В МИД России предупредили, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты пополнят список легитимных целей для поражения.
Обсуждение размещения ядерного оружия в Польше ведется на протяжении многих лет, в польском минобороны говорили о планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing еще в 2015 году. Осенью 2022-го в Госдепе заявили, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года (Польша вошла в блок в 1999-м).
Вновь активизировалось обсуждение после того, как весной 2023-го президент России Владимир Путин объявил о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии.
