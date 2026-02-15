Президент Польши заявил о стремлении страны к ядерному оружию

Польша стремится получить собственный ядерный арсенал, заявил Навроцкий. В качестве одной из причин президент назвал действия России. Ранее Варшава неоднократно выражала готовность разместить у себя американское ядерное оружие

Кароль Навроцкий (Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша должна двигаться по пути получения собственного ядерного оружия, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Polsat News.

Он подчеркнул, что является «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту». Тем более что страна, по его мнению, находится «на грани вооруженного конфликта», в том числе из-за России.

«Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — подчеркнул он.

Предшественник Навроцкого Анджей Дуда в 2024-м говорил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне. «Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности», — сказал он. Эту готовность Дуда объяснил тем, что Россия «все больше милитаризирует» Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

В Кремле в ответ на это заявили, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и прорабатывать ответные шаги. В МИД России предупредили, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты пополнят список легитимных целей для поражения.

Обсуждение размещения ядерного оружия в Польше ведется на протяжении многих лет, в польском минобороны говорили о планах присоединиться к программе НАТО Nuclear Sharing еще в 2015 году. Осенью 2022-го в Госдепе заявили, что США не собираются размещать ядерное оружие в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года (Польша вошла в блок в 1999-м).

Вновь активизировалось обсуждение после того, как весной 2023-го президент России Владимир Путин объявил о решении разместить ядерное оружие в Белоруссии.