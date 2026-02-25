Мишустин анонсировал уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы

Фото: Igor Klyakhin / Shutterstock

Уникальная аллерговакцина отечественного производства появится в России в промышленном производстве в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Сейчас идет целый ряд клинических испытаний не имеющих зарубежных аналогов препаратов, их около 14 и еще 23 медицинских изделия. Мы планируем увидеть уже их в промышленной эксплуатации, выпустив в 2027 году. Это вакцина от аллергии, в частности на пыльцу березы», — отметил Мишустин.

Также планируется выпустить препарат для лечения рака, в частности от рака мочевого пузыря, препараты для регулирования болевых синдромов и медизделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не помешают скорому появлению новых вакцин в России.