Политика⁠,
Мишустин анонсировал уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы

Фото: Igor Klyakhin / Shutterstock
Фото: Igor Klyakhin / Shutterstock

Уникальная аллерговакцина отечественного производства появится в России в промышленном производстве в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Сейчас идет целый ряд клинических испытаний не имеющих зарубежных аналогов препаратов, их около 14 и еще 23 медицинских изделия. Мы планируем увидеть уже их в промышленной эксплуатации, выпустив в 2027 году. Это вакцина от аллергии, в частности на пыльцу березы», — отметил Мишустин.

Также планируется выпустить препарат для лечения рака, в частности от рака мочевого пузыря, препараты для регулирования болевых синдромов и медизделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений.

Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не помешают скорому появлению новых вакцин в России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
