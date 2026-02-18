Главный онколог Минздрава анонсировал вакцину против рака легких

Фото: Владислав Шатило / РБК

Следующей онкологической вакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн на заседании Совета Федерации.

«Мы первыми в мире получили вакцину по лечению меланомы. Следом будет разработана вакцина для мелкоклеточного рака легкого», — сказал он.

Госзадание от Министерства здравоохранения уже получено и профинансировано, добавил Каприн.

Минздрав России 10 февраля 2026 года разрешил применение вакцины для терапии меланомы производства НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Позднее в Центре сообщили, что в клиническую практику вакцина против меланомы войдет после завершения клинических испытаний и подтверждения эффективности метода лечения.