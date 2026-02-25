Путин выразил надежду, что бюрократические препоны не помешают вакцинам

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не помешают скорому появлению новых вакцин в России.

Говоря о новых разработках в сфере здравоохранения, он отметил, что руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ежегодно докладывает ему о возможности появления новых вакцин.

«Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут, для того чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», — отметил Путин.

На форуме Путин поручил правительству ускорить формирование стратегии развития биоэкономики и разработать систему поддержки экспорта биотехнологической продукции.