Путин выразил надежду, что бюрократические препоны не помешают вакцинам

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не помешают скорому появлению новых вакцин в России.

Говоря о новых разработках в сфере здравоохранения, он отметил, что руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ежегодно докладывает ему о возможности появления новых вакцин.

«Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут, для того чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», — отметил Путин.

На форуме Путин поручил правительству ускорить формирование стратегии развития биоэкономики и разработать систему поддержки экспорта биотехнологической продукции.

