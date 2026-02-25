Путин выразил надежду, что бюрократические препоны не помешают вакцинам
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, выразил надежду, что никакие бюрократические препятствия не помешают скорому появлению новых вакцин в России.
Говоря о новых разработках в сфере здравоохранения, он отметил, что руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ежегодно докладывает ему о возможности появления новых вакцин.
«Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут, для того чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», — отметил Путин.
На форуме Путин поручил правительству ускорить формирование стратегии развития биоэкономики и разработать систему поддержки экспорта биотехнологической продукции.
