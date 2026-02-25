В РСТ назвали возможные сроки начала продаж туров в Венесуэлу

Каракас, Венесуэла (Фото: Carlos Becerra / Getty Images)

Российские туроператоры могут возобновить продажу туров в Венесуэлу в ближайшие дни после того, как будет восстановлено авиасообщение между странами, сообщил в эфире Радио РБК руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Он привел оценку PEGAS Touristik: «Они сообщают, что как только ситуация полностью будет стабилизирована и мы будем уверены, что можно будет восстанавливать авиасообщение, то они смогут вернуть в продажу эти туры». «Я предполагаю, что это произойдет в самое ближайшее время, в течение 20 календарных дней», — считает представитель РСТ.

По словам Абдюханова, туристы из России давно интересуются карибским направлением, и сейчас Венесуэла «по факту единственное открытое направление, куда можно полететь, отдохнуть на Карибское море». Он напомнил о топливном кризисе на Кубе, приведшем к приостановке рейсов.

24 февраля МИД и Минэкономразвития отменили рекомендацию о нежелательности поездок российских туристов в Венесуэлу. Воздержаться от них в Министерстве иностранных дел призвали в начале января в связи с операцией США по захвату президента Николаса Мадуро. Накануне МИД сообщил, что власти Венесуэлы контролируют ситуацию и обеспечивают внутренний порядок, в связи с чем рекомендация утратила актуальность.