 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом

РСТ: отмена рекомендации не посещать Венесуэлу является позитивным сигналом
Сюжет
Захват Мадуро
Виды Каракаса&nbsp;
Виды Каракаса  (Фото: Edilzon Gamez / Getty Images)

Заявление МИД России о том, что призыв воздержаться от поездок в Венесуэлу утратил актуальность, является позитивным сигналом для рынка, сообщил РБК Российский союз туриндустрии (РСТ).

В союзе пояснили, что Венесуэла традиционно пользовалась устойчивым спросом у российских туристов и отмена рекомендации не посещать страну позитивно скажется на рынке туризма.

«Отмена рекомендаций — позитивный сигнал для рынка. Это благоприятная новость как для авиакомпаний, так и для туроператоров, которые восприняли решение с воодушевлением и рассчитывают на восстановление и наращивание программ по направлению», — говорится в сообщении.

В МИДе отменили рекомендацию для россиян о поездках в Венесуэлу
Политика
Мария Захарова

Воздержаться от поездок в Венесуэлу ведомство призвало в начале января в связи с операцией США по захвату президента Николаса Мадуро. Тогда предостережение объяснили угрозой повторных атак.

24 февраля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что власти страны контролируют ситуацию и обеспечивают внутренний порядок, в связи с чем рекомендация утратила актуальность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Александра Озерова
Российский союз туриндустрии Венесуэла новости МИД туроператоры
Материалы по теме
В МИДе отменили рекомендацию для россиян о поездках в Венесуэлу
Политика
Россиян призвали не ездить в Венесуэлу из-за «угрозы повторных атак»
Политика
МИД настоятельно рекомендовал россиянам не ездить в Молдавию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча Спорт, 20:46
За шесть часов над Россией перехватили девять дронов Политика, 20:43
Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года Экономика, 20:41
Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине Политика, 20:33
Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета Политика, 20:27
Акции «ЕвроТранса» выросли после разблокировки счетов Инвестиции, 20:26
Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP Спорт, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Директор Лувра ушла в отставку Общество, 20:22
РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом Общество, 20:18
Жители Мексики рассказали о «красном коде» после убийства главы картеля
РАДИО
 Общество, 20:14
Умер амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка Общество, 20:08
В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета» Бизнес, 20:05
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада Общество, 20:05
Администрация варшавского СИЗО отослала назад письма, присланные Бутягину Общество, 20:00