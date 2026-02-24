РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом

Виды Каракаса (Фото: Edilzon Gamez / Getty Images)

Заявление МИД России о том, что призыв воздержаться от поездок в Венесуэлу утратил актуальность, является позитивным сигналом для рынка, сообщил РБК Российский союз туриндустрии (РСТ).

В союзе пояснили, что Венесуэла традиционно пользовалась устойчивым спросом у российских туристов и отмена рекомендации не посещать страну позитивно скажется на рынке туризма.

«Отмена рекомендаций — позитивный сигнал для рынка. Это благоприятная новость как для авиакомпаний, так и для туроператоров, которые восприняли решение с воодушевлением и рассчитывают на восстановление и наращивание программ по направлению», — говорится в сообщении.

Воздержаться от поездок в Венесуэлу ведомство призвало в начале января в связи с операцией США по захвату президента Николаса Мадуро. Тогда предостережение объяснили угрозой повторных атак.

24 февраля официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что власти страны контролируют ситуацию и обеспечивают внутренний порядок, в связи с чем рекомендация утратила актуальность.