На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля
Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
По словам специалистов, солнечная активность «продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца».
Зафиксирована вспышка класса M2.4 — это средний уровень мощности. За сутки произошло более десяти вспышек.
«Вчера, для сравнения, на всем Солнце была только одна вспышка, а позавчера вообще ноль. Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля», — говорится в сообщении лаборатории.
При этом ученые отмечают, что текущая активность намного слабее, чем в начале месяца. Тогда произошли шесть вспышек класса X, а это уже самые мощные солнечные вспышки (сильнее класса M).
Для Земли угрозы нет, потому что активная область находится на самом краю солнечного диска.
В начале февраля происходила аномально высокая солнечная активность, и на видимой поверхности Солнца находилась активная область AR 4366, которая установила рекорд XXI века по числу мощных вспышек.
