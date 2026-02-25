 Перейти к основному контенту
Минпромторг передал правительству список локализованных авто для такси

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России внесло в правительство полный перечень локализованных автомобилей, которые могут использоваться для работы в такси. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил журналистам в кулуарах Форума будущих технологий, пишет «РИА Новости».

«Мы внесли в правительство список уже. Я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать в правительстве и он будет утвержден», — сказал Алиханов.

Он также уточнил, что в перечень попал бренд Haval, автомобили которого производятся в России.

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В мае 2025 года в России приняли закон о локализации такси. Согласно ему, для перевозок пассажиров должны использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В октябре 2025 года был опубликован первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него включили модели Lada, «УАЗ», «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah.

