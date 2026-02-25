Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, поручил кабинету министров быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики страны до середины XXI века.
Тема дискуссии — «Биоэкономика для человека». Путин посетил выставку, где были представлены разработки в этой сфере — от Минпромторга, Курчатовского института, ФМБА, «Газпромбанка», Российского научного фонда, «Татнефти» и Росатома.
«Только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях Форума. Они действительно производят должное впечатление», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).
Также он поручил разработать систему поддержки экспорта российской биотехнологической продукции, работая и с ближайшими соседями.
