Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики

Президент России Владимир Путин (в центре), генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Алексей Лихачев (слева), первый вице-премьер России Денис Мантуров (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, поручил кабинету министров быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики страны до середины XXI века.

Тема дискуссии — «Биоэкономика для человека». Путин посетил выставку, где были представлены разработки в этой сфере — от Минпромторга, Курчатовского института, ФМБА, «Газпромбанка», Российского научного фонда, «Татнефти» и Росатома.

«Только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях Форума. Они действительно производят должное впечатление», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).

Также он поручил разработать систему поддержки экспорта российской биотехнологической продукции, работая и с ближайшими соседями.