 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики

Президент России Владимир Путин (в центре), генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии &laquo;Росатом&raquo;,&nbsp;Алексей Лихачев (слева), первый вице-премьер России&nbsp;Денис Мантуров (справа)
Президент России Владимир Путин (в центре), генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Алексей Лихачев (слева), первый вице-премьер России Денис Мантуров (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, поручил кабинету министров быстрее сформировать стратегию развития биоэкономики страны до середины XXI века.

Тема дискуссии — «Биоэкономика для человека». Путин посетил выставку, где были представлены разработки в этой сфере — от Минпромторга, Курчатовского института, ФМБА, «Газпромбанка», Российского научного фонда, «Татнефти» и Росатома.

«Только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях Форума. Они действительно производят должное впечатление», — сказал глава государства (цитата по пресс-службе Кремля).

Также он поручил разработать систему поддержки экспорта российской биотехнологической продукции, работая и с ближайшими соседями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин стратегия поручения технологии
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко
Политика
Путин выразил надежду, что бюрократические препоны не помешают вакцинам
Политика
Путин назвал непреложное условие развития цивилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43