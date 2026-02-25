Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии
В Великобритании начал работу первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems, производящей беспилотники. Об этом сообщил бывший главком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в телеграм-канале.
По его словам, «запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику».
«Мы оставляем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонительное пространство. Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники <...> формируют общую промышленную базу безопасности», — написал Залужный.
Ранее Ukrspecsystems объявила о планах инвестировать значительные средства в строительство завода в Великобритании, и запуск был анонсирован на начало 2026 года, писала «Украинская правда».
Запуск еще одного предприятия — завода по производству взрывчатки в Гласкоеде в Великобритании — задерживают уже на полгода. Предприятие, принадлежащее компании BAE Systems, должно было в 16 раз увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Великобритании, пополнить запасы страны и увеличить поставки для Украины.
Москва осуждает любую военную помощь Киеву.
