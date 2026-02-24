Военные ВСУ рассказали о неактуальном оружии в современном конфликте

Речь идет о тяжелой бронетехнике. Из-за дешевых и многочисленных FPV-дронов, которые контролируют небо вдоль всей линии фронта, танковые дуэли стали практически невозможны, написал Reuters

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тяжелая бронетехника потеряла актуальность в условиях современного конфликта, танковые дуэли сегодня практически невозможны из-за БПЛА, которые контролируют небо. Об этом заявили Reuters военные ВСУ.

«Тысячи» дешевых и высокоточных FPV-дронов, которые ежедневно находятся в небе вдоль всей линии фронта, перевернули традиционную военную тактику с ног на голову, рассказал командир танкового взвода ВСУ Валентин Богданов.

Беспилотники, которые доминируют в небе, делают передвижение техники, переброску войск и эвакуацию раненых «смертельно опасным», отметил Reuters. Другой украинский военный рассказал журналистам, что танки не могут выйти в открытое поле, так как их «изрешетят» FPV-дроны.

Сам Богданов заявил журналистам, что считает танки устаревшим видом вооружения. По его мнению, их число следовало бы сократить в пользу дальнобойной артиллерии. Танк, которым командует военный, фактически используется как такое орудие, отметил Reuters.

Военный аналитик Роб Ли из Института исследований внешней политики рассказал, что сейчас танки на Украине используют в городских боях и в сражениях при плохих погодных условиях. Вместо атак с применением бронетехники сейчас чаще прибегают к штурмам небольшими группами пехоты. При этом эксперт добавил, что списывать танки со счетов пока рано. Если произойдет новый технологический прорыв, они снова могут стать актуальными.

В 2025 году в России создали войска беспилотных систем. Президент Владимир Путин летом того же года говорил, что на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Также дроны используют для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования. За 2024 год Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов.

В ходе Прямой линии 19 декабря 2025 года Путин говорил, что армия России превосходит ВСУ по количеству беспилотников практически на всех участках фронта.