 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные ВСУ рассказали о неактуальном оружии в современном конфликте

Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о тяжелой бронетехнике. Из-за дешевых и многочисленных FPV-дронов, которые контролируют небо вдоль всей линии фронта, танковые дуэли стали практически невозможны, написал Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тяжелая бронетехника потеряла актуальность в условиях современного конфликта, танковые дуэли сегодня практически невозможны из-за БПЛА, которые контролируют небо. Об этом заявили Reuters военные ВСУ.

«Тысячи» дешевых и высокоточных FPV-дронов, которые ежедневно находятся в небе вдоль всей линии фронта, перевернули традиционную военную тактику с ног на голову, рассказал командир танкового взвода ВСУ Валентин Богданов.

Беспилотники, которые доминируют в небе, делают передвижение техники, переброску войск и эвакуацию раненых «смертельно опасным», отметил Reuters. Другой украинский военный рассказал журналистам, что танки не могут выйти в открытое поле, так как их «изрешетят» FPV-дроны.

Путин сообщил, что небо над Купянском «как в мухах» из-за БПЛА
Политика
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

Сам Богданов заявил журналистам, что считает танки устаревшим видом вооружения. По его мнению, их число следовало бы сократить в пользу дальнобойной артиллерии. Танк, которым командует военный, фактически используется как такое орудие, отметил Reuters.

Военный аналитик Роб Ли из Института исследований внешней политики рассказал, что сейчас танки на Украине используют в городских боях и в сражениях при плохих погодных условиях. Вместо атак с применением бронетехники сейчас чаще прибегают к штурмам небольшими группами пехоты. При этом эксперт добавил, что списывать танки со счетов пока рано. Если произойдет новый технологический прорыв, они снова могут стать актуальными.

В 2025 году в России создали войска беспилотных систем. Президент Владимир Путин летом того же года говорил, что на счету операторов БПЛА до половины уничтоженной и поврежденной техники и объектов украинской армии. Также дроны используют для разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования. За 2024 год Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов.

В ходе Прямой линии 19 декабря 2025 года Путин говорил, что армия России превосходит ВСУ по количеству беспилотников практически на всех участках фронта.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
бронетехника танки военная техника Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Политика
Минобороны отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Российские военные заняли село в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Суд не нашел вины медиков ФСИН в смерти Навального Политика, 16:09
Корпоративные облигации: что это такое, виды, доходность и риски База знаний, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США Политика, 15:58
В Саратове назначили исполняющего полномочия главы города Политика, 15:57
РПЛ рассказала о подготовке к рестарту сезона в сложных погодных условиях Спорт, 15:55
США перебросили к Ирану более 150 самолетов за неделю Политика, 15:53
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Матвиенко призвала Париж и Лондон к ответу после данных о «грязной бомбе» Политика, 15:50
Дело против футболиста ПСЖ об изнасиловании передали в суд Спорт, 15:42
Эксперты назвали возможный уровень падения курса биткоина Крипто, 15:40
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
4 причины, по которым можно уволить сотрудника без его желания Образование, 15:39
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Политика, 15:37
Зеленский объявил о прибытии на Украину пакета с ракетами для ПВО Patriot Политика, 15:37