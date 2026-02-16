 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода

Сюжет
Военная операция на Украине

Запуск завода по производству взрывчатки в Гласкоеде в Великобритании задерживают уже на полгода, сообщает The Guardian.

Как пишет газета, предприятие, принадлежащее компании BAE Systems, должно было в 16 раз увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов в Великобритании, пополнить запасы страны и увеличить поставки для Украины.

Взрывчатое вещество ранее закупали в США и Франции, однако политика американского президента Дональда Трампа заставила правительство Великобритании озаботиться налаживанием собственного производства.

Компания прокомментировала, что задержка вызвана решением удвоить мощность завода и отказалась назвать сроки открытия предприятия.

В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

По данным газеты, задержка связана с нерешительностью правительства по поводу военных расходов. «План инвестиций в оборону, который первоначально ожидался прошлой осенью, неоднократно откладывался», — пишет The Guardian.

В прошлом году министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах размещения 13 новых площадок под строительство новых заводов по производству боеприпасов. Как пишет Reuters, предприятия будут производить боеприпасы, топливо, взрывчатые вещества и пиротехнику для британской армии и поддержки Украины.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Александра Озерова
Великобритания заводы производство взрывчатка
Материалы по теме
В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА
Политика
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов
Политика
Нидерланды поставят Украине боеприпасы для F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента страны Политика, 00:40
CBS узнала, что Трамп поддержит удары Израиля по ядерной программе Ирана Политика, 00:35
Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода Политика, 00:12
Эксперты оценили варианты ядерной политики Европы Политика, 00:06
Сможет ли Рубио помочь Орбану выиграть выборы и остаться премьером Политика, 00:00
Над пятью российскими регионами за три часа сбили почти 50 дронов Политика, 15 фев, 23:56
В Петербурге выявили оспу обезьян у двух вернувшихся из Таиланда мужчин Общество, 15 фев, 23:45
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15 фев, 23:08
Норвежка Стрём завоевала второе золото Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 15 фев, 22:58
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергообъектов после обстрела Политика, 15 фев, 22:58
Выздоровел первый пациент с диагнозом «оспа обезьян» Общество, 15 фев, 22:53
Канадские хоккеисты повторили рекорд россиян. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15 фев, 22:50
На подлете к Москве сбили 19-й за сутки беспилотник Политика, 15 фев, 22:46
Сирийская армия взяла под контроль американскую военную базу Политика, 15 фев, 22:38