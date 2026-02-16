Открытие завода снарядов в Великобритании задержали уже на полгода
Запуск завода по производству взрывчатки в Гласкоеде в Великобритании задерживают уже на полгода, сообщает The Guardian.
Как пишет газета, предприятие, принадлежащее компании BAE Systems, должно было в 16 раз увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов в Великобритании, пополнить запасы страны и увеличить поставки для Украины.
Взрывчатое вещество ранее закупали в США и Франции, однако политика американского президента Дональда Трампа заставила правительство Великобритании озаботиться налаживанием собственного производства.
Компания прокомментировала, что задержка вызвана решением удвоить мощность завода и отказалась назвать сроки открытия предприятия.
По данным газеты, задержка связана с нерешительностью правительства по поводу военных расходов. «План инвестиций в оборону, который первоначально ожидался прошлой осенью, неоднократно откладывался», — пишет The Guardian.
В прошлом году министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах размещения 13 новых площадок под строительство новых заводов по производству боеприпасов. Как пишет Reuters, предприятия будут производить боеприпасы, топливо, взрывчатые вещества и пиротехнику для британской армии и поддержки Украины.
Москва осуждает военную помощь Киеву.
